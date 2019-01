Ex-Pixarbaas John Lasseter heeft weer werk na #metoo-zaak

Op de eerste animatiefilm van productiehuis Skydance is het nog wachten tot 2021, maar het bedrijf heeft zich intussen wel in de belangstelling gewerkt met zijn nieuwe aanwinst: John Lasseter, die eind vorig jaar stopte als CEO van Pixar na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, gaat de animatie-afdeling van Skydance leiden.

Pixar kondigde in juni 2018 het vertrek van Lasseter, naast een immens succesvolle producent ook de regisseur van Toy Story, nadat werknemers hadden getuigd hoe hun baas hen zou hebben vastgegrepen en gekust. De animatiegigant achter onder meer Cars en Frozen, overigens twee films die door Lasseter werden geproducet, zou zelfs personeel in dienst hebben gehad om de CEO in toom te houden.

Skydance, dat pas sinds 2017 een animatie-afdeling heeft en eerder scoorde met films als True Grit en Terminator, acht de tijd nu gekomen om Lasseter weer binnen te halen in de filmwereld. 'John heeft zijn gedrag onder ogen gezien en zijn verontschuldigingen aangeboden', schrijft Skydance-CEO David Ellison in een open brief aan zijn personeel waaruit Variety citeert. 'Hij nam ook een sabbatjaar om zijn gedrag op de werkvloer te analyseren en te verbeteren.'

Inmiddels laat Lasseters nieuwe werkgever de beschuldigingen tegen hem onderzoeken door een extern bedrijf, aldus Ellison. 'We nemen ze heel ernstig. We zijn er zeker van dat John zijn lesje heeft geleerd en hij heeft ons verzekerd dat hij zich professioneel zal gedragen.' Mocht het toch nog foutlopen, draait Skydance overigens niet op voor de kosten van eventuele rechtszaken, meldt Variety, dat het contract kon inkijken.