Door het coronavirus moesten veel films hun première uitstellen. De European Film Academy heeft daarom beslist dat films die een uitgestelde première hebben voorzien voor 31 november, zich nog mogen inschrijven voor de European Film Awards.

Veel filmpremières op festivals of in bioscopen moesten vanwege de coronapandemie worden uitgesteld of konden alleen online doorgaan. De European Film Academy (EFA) heeft daarom beslist dat films in die situatie en die een nieuwe première hebben voorzien voor eind november zich nog mogen inschrijven voor de awards. Filmmakers kunnen hun film nog tot eind mei inzenden. Voorheen mochten enkel films met premières tot en met 31 mei meedingen. De awards worden op 12 december uitgereikt in Reykjavik, IJsland.

Een extra voorwaarde is dat de filmmakers de film beschikbaar moeten stellen op het EFA VOD-platform, zodat de 3.800 EFA-leden en filmprofessionals de film kunnen beoordelen. EFA-voorzitter Mike Downey geeft aan dat de European Film Academy zich blijft inzetten voor de Europese film en zijn producenten. Hij kijkt ook uit naar het moment dat de filmopnames zullen hervat worden en dat de bioscopen zullen heropend worden. Vorig jaar greep de Belgische film Girl van regisseur Lukas Dhont nog net naast de publieksprijs op de 32ste European Film Awards in Berlijn. (Belga)

