Er komt dit jaar nog een 'Black Mirror'-film uit

Eind vorige maand werd de release van Black Mirror: Bandersnatch voor 28 december aangekondigd op een geverifieerd neven-Twitteraccount van Netflix. De tweet werd snel verwijderd, maar snel gescreenshot door oplettende gebruikers en verspreid.

Nu weten we meer, dankzij iemand die op Netflix ging zoeken en ontdekte dat Bandersnatch wordt aangekondigd als een film van negentig minuten. Dat is nauwelijks één minuut langer dan de langste reguliere episode van Black Mirror tot nu toe, Hated in the Nation in het vierde seizoen, dus blijft de vraag open wat het etiket 'film' in dit geval betekent.

De beschrijving van Bandersnatch op Netflix is Be right back, wat ook de titel was van de eerste aflevering van het tweede seizoen, die vaak bij de beste episodes tot nu toe wordt gerekend. Ook in de lijst met tien beste afleveringen die Knack Focus dit jaar publiceerde, heeft Be Right Back een plaatsje.

En o ja, een bandersnatch is een mythisch figuur dat verzonnen is door Lewis Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland, heel snel beweegt en niet vatbaar is voor omkoperij.

Of Bandersnatch een lange episode van het vijfde seizoen is of los van de reeks staat - bijvoorbeeld als een soort late kerstspecial -, is nog niet duidelijk. Wel is geweten dat er nog een interactieve aflevering van Black Mirror staat gepland, waarin kijkers zelf keuzes kunnen maken, maar het is lang niet zeker of Bandersnatch dat zal zijn.