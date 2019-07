Een zaak waarin de Amerikaanse acteur Kevin Spacey beschuldigd wordt van seksueel misbruik, is verworpen.

Het parket de Amerikaanse staat Massachusetts heeft de zaak verworpen wegens 'de onbeschikbaarheid van de getuige die een klacht indiende', schrijft de Hollywood Reporter. Op een hoorzitting weigerde de man vorige week te getuigen of hij sms-berichten had verwijderd die hij op de avond van de feiten naar Spacey had gestuurd.

De beschuldiging sloeg op feiten die in juli 2016 zouden hebben plaatsgevonden.

De 59-jarige Spacey werd beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur zou zich vergrepen hebben aan de jongeman (de getuige) die 18 jaar was op het ogenblik van de feiten en werkte in een restaurant in Nantucket, een eiland voor de kust van Massachusetts. Spacey werd 'onzedelijke agressie' en 'fysieke verwondingen' ten laste gelegd. Hij zou de jongeman ook dronken gevoerd hebben en onzedelijk betast.

Sinds die eerste, nu verworpen aanklacht zijn nog meer dan 30 aanklachten tegen Spacey binnengekomen bij het gerecht die allemaal over seksuele agressie gaan. Als gevolg van de klachten verbrak de streamingdienst Netflix het contract met Spacey voor de succes-serie 'House of Cards' waarin Spacey de rol van de meedogenloze Amerikaanse president Frank Underwood speelde.