Een unieke animatiefilm over een hand: 'Geloof me, dit pitchen was moeilijk'

Origineel zijn, kan het wel nog? Is niet alles recyclage van recyclage? De Franse animatiefilm J'ai perdu mon corps, over de zoektocht van een hand naar zijn lichaam, slaagt erin te verbazen in zowel zijn opzet als uitvoering. Handen op elkaar!

J'ai perdu mon corps

Toen animatiegoochelaar Jérémy Clapin een half decennium geleden zijn idee voor zijn regiedebuut voorlegde aan producers, leek het een verre, onmogelijke droom. Met de roman Happy Hand van Amélie Poulain-scenarist Guillaume Laurant onder de arm wilde Clapin een grotesk en emotioneel verhaal vertellen van een afgehakte hand die wanhopig herenigd wil worden met zijn lichaam. Het klinkt nog altijd te bizar voor woorden, ook al is J'ai perdu mon corps nu gewoon te zien op Film Fest Gent. 'Om dit te pitchen, moest ik focussen op wat ik wilde vertellen: een dubbel liefdesverhaal', vertelt Clapin in Gent. 'Het ene is grotesk, tussen de hand en het lichaam, en het andere traditioneel, tussen een meisje en een jongen.

