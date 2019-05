Een ode aan Alain Delon, Frans sekssymbool met schaduwkanten

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Al zestig jaar lang is Alain Delon het zinnebeeld van Gallische gratie, en dat zal hij - ondanks zijn pensioen, en zijn schaduwkanten - tot in der eeuwigheid blijven. Dave Mestdach brengt hulde aan la plus belle gueule du cinéma français, die dit jaar in Cannes een ere-Palm krijgt.

© Getty Images