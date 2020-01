Ontwerper Syd Mead is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. Mead raakte vooral bekend door zijn werk voor films als Blade Runner en Tron.

Syd Mead was van oorsprong een industriële ontwerper, die begon als auto-ontwerper voor Ford en daarna samenwerkte met bedrijven als Sony, Honda en Minolta.

Vanaf eind jaren zeventig legde hij zich toe op het ontwerpen van de toekomst voor sciencefictionfilms. Op zijn conto staat onder meer het Leonov-ruimteschip uit de eerste Star Trek-film, het sombere universum van Blade Runner en het Las Vegas van de toekomst in Blade Runner: 2049. Ook in Tron, Alien en Tomorrowland is zijn werk te zien.

Door ontwerpers en futuristen in de hele wereld wordt om Mead gerouwd. Tesla-bedenker Elon Musk schrijft op Twitter dat Meads 'kunst zal standhouden'.