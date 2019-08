Dwayne 'The Rock' Johnson is best betaalde acteur

Hollywoodster Dwayne 'The Rock' Johnson is momenteel de best betaalde acteur wereldwijd, volgens een rangschikking van het Amerikaanse weekblad Forbes. De 47-jarige acteur heeft de voorbije twaalf maanden 89,4 miljoen dollar op zijn rekening zien verschijnen.

De top tien wordt verder aangevuld door Chris Hemsworth (76,4 miljoen dollar), Robert Downey Jr. (66 miljoen), Akshay Kumar (65 miljoen), Jackie Chan (58 miljoen), Bradley Cooper (57 miljoen), Adam Sandler (57 miljoen), Chris Evans (43,5 miljoen), Paul Rudd (41 miljoen) en Will Smith (35 miljoen). Johnson stond in 2016 al eens bovenaan de lijst. Vorig jaar stond hij op de tweede plaats met een geschat inkomen van 124 miljoen dollar. Hij moest toen enkel George Clooney voor zich laten. The Rock haalde zijn inkomen onder meer uit de film Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Daarnaast produceerde hij ook Shazam! en Fighting with my family.