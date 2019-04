Tijdens CineMÁS kunt u in Gent en Kortrijk negen nieuwe Latijns-Amerikaanse en Spaanse films én een klassieker (her)ontdekken. Drie om zeker te zien.

Temblores - Guatemala

¿Qué? De veertigjarige Pablo kan niet langer zwijgen: hij houdt van mannen. Niemand wordt daar gelukkig van. Niet zijn familie, die hem dreigt te verstoten. Niet zijn baas, die hem ontslaat. En niet zijn gemeenschap, die hem uitspuwt. In een poging om zijn gezin te redden klopt hij aan bij een katholieke organisatie die hem van zijn 'ziekte' moet genezen.

¡Hurra!Temblores - Spaans voor 'aardschokken' - is een rauw drama van Jayro Bustamante, die ons in 2015 de folkloristische fabel Ixcanul schonk.

El verdugo - Spanje

¿Qué? De zachtaardige beul Amadeo nadert zijn pensioen maar maakt zich zorgen om zijn opvolging. Bovendien dreigt zijn dochter een oude vrijster te worden, want alle potentiële schoonzonen kiezen het hazenpad wanneer ze vernemen dat Amadeo mensen terechtstelt. Tot een jongeman met een even onpopulair beroep - begrafenisondernemer - hem wél om haar hand vraagt.

¡Hurra! Luis García Berlanga's komedie glipte als bij wonder door de censuurcommissie van het Franco-regime en won in 1963 de Gouden Leeuw van Venetië. Even leuk: het is de film die Pedro Almodóvar zin deed krijgen om zelf cineast te worden.

Rojo - Argentinië

¿Qué? Argentinië, de jaren zeventig. De succesvolle advocaat Claudio bezet in een volgeboekt restaurant een tafel zonder iets te bestellen. Dat is niet naar de zin van een andere man, die hem daar brutaal op aanspreekt. Claudio staat eerst zijn tafel af maar keert vervolgens op zijn stappen terug en vernedert zijn belager tot die nog slechts een hoopje ellende is. Het is het begin van een zenuwslopend conflict dat tot ver buiten het restaurant reikt.

¡Hurra! Regisseur Benjamín Naishtat vat zijn onbehaaglijke, absurde allegorie op het corrupte Argentinië van voor de militaire coup in nostalgische okertinten.