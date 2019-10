Twee stand-upcomedians en één actrice zijn uit een New Yorkse bar gegooid nadat ze zich hadden gericht tot een van de aanwezigen, producer Harvey Weinstein. Die wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting door tientallen vrouwen.

Verschillende Amerikaanse media, waaronder The Cut en The Hollywood Reporter, berichten over het incident dat woensdagavond plaatsvond in een bar in New York. Op een event voor acteurs dook daar plots ook Harvey Weinstein op. De succesvolle producer wordt door zo'n tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en is momenteel vrij op borgtocht.

Het was comedian Kelly Bachman die Weinsteins aanwezigheid expliciet benoemde. Dat is ook te zien in een filmpje dat ze zelf op Twitter postte. 'Er is een olifant in de kamer. Het is meer een soort Freddy Krueger', zegt ze daarin, verwijzend naar de schurk uit Nightmare On Elm Street. 'Ik wist niet dat ik mijn pepperspray en verkrachtersfluitje moest meebrengen.'

Bachman kreeg zowaar boegeroep te slikken van het publiek. Twee collega's van haar, stand-upcomedian Amber Rollo en actrice Zoe Stuckless, steunden Bachman wel. komen ook in het verweer tegen Weinstein. 'Gaat dan niemand iets zeggen?'riep Stuckless uit, wijzend naar Weinstein. Niet veel later zijn de drie vrouwen, zo berichtten de Amerikaanse sites die over het nieuws schrijven, naar de uitgang gebracht.

Bachman, Rollo en Stuckless hebben uitgebreid hun verhaal op sociale media. Stuckless spreekt daarbij van een 'pijnlijke herinnering aan de macht die iemand als Weinstein zelfs vandaag nog heeft.' De gehate filmmagnaat laat via een persmedewerker aan The Hollywood Reporter weten dat hij het de reacties 'ronduit grof' vond. 'Hij wordt behandeld alsof hij al is veroordeeld. Beschuldigingen zijn geen veroordelingen. Due process (vrij vertaald: de rechten die een burger op juridisch gebied heeft, nvdr.) zijn nog steeds de grondslag van al onze burgerrechten in dit land.'