Drie Vlaamse films zijn geselecteerd voor de Kortfilmcompetitie van het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Ook de Waalse documentaire Juste un mouvement werd geselecteerd. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) dinsdag. De Berlinale zal van 1 tot 5 maart online plaatsvinden voor de industrie en van 9-20 juni als festival voor het brede publiek.

De drie titels uit Vlaanderen die geselecteerd werden zijn: Zonder meer van Meltse van Coillie, Nanu Tudor (My Uncle Tudor) van Olga Lucovnicova en Easter Eggs van Nicolas Keppens.

Zonder meer is een film over de vijfjarige Lucie die niet begrijpt waarom de zwemvijver van de vakantiecamping plots dicht gaat, nadat een jongetje vermist is geraakt. De film ging in première tijdens het Internationaal Kortfilmfestival Leuven en kreeg een eervolle vermelding van de Jury voor de Vlaamse Competitie. Tijdens de Berlinale zal de film zijn internationale première maken.

In Nanu Tudor (My Uncle Tudor) reist filmmaakster Olga Lucovnicova na 20 jaar stilte terug naar het huis van haar overgrootouders in Moldavië, waar ze als kind een diepgeworteld trauma opliep. Voor de film won ze de VAF Wildcard (de prijs voor aanstormend filmtalent van het VAF) tijdens het Internationaal Kortfilmfestival Leuven.

Animatie

Easter Eggs is een animatiefilm over een absurde zoektocht van twee vrienden naar de exotische vogels van de eigenaar van een Chinees restaurant. Een van de stemmen werd verzorgd door Victor Polster, de hoofdrolspeler in Girl van Lukas Dhont. De film won tijdens het Internationaal Kortfilmfestival Leuven de publieksprijs in de Competitie voor Vlaamse animatiefilms.

Midden januari werden de selecties voor het industriegedeelte van de Berlinale bekendgemaakt en ook daar was Vlaanderen sterk vertegenwoordigd. Scenarist Angelo Tijssens en regisseurs Matthias De Groof en Kinshuk Surjan zijn uitgenodigd om deel te nemen aan Berlinale Talents, terwijl twee Vlaamse speelfilmprojecten geselecteerd zijn voor de Berlinale Co-Production Market: Holly van Fien Troch en Zeevonk van Domien Huyghe. (Belga)

