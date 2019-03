Drie iconische films die u moet zien op het nieuwe Classics Restored Festival

Detour - Edgar C. Ulmer, 1945

Wat u moet weten Bijna driekwart eeuw na de release is dit gitzwarte combo van film noir en roadmovie in al zijn broeierige glorie hersteld, met dank aan een unieke nitraatkopie van de Brusselse Cinematek, een van 's werelds toonaangevende filmarchieven. Zet uw deukhoed op voor een vintage noirtrip over identiteitswissels, afpersing en sarcastische spelingen van het lot, inclusief antiheld en femme fatale, een beschamend klein budget en heerlijk cynische voice-over.

Wat u mag weten De mythe wil dat de opnames slechts twee weken hebben geduurd. Hoofdrolspelers Tom Neal en Ann Savage lustten elkaar namelijk rauw nadat Neal op de set zijn tong in het oor van zijn tegenspeelster had gestoken. He too?





Touki Bouki - Djibril Diop Mambéty, 1973

Wat u moet weten Vorig jaar pakte het wereldvermaarde festival Il Cinema Ritrovato in Bologna, waar Classics Restored onder andere op geënt is, uit met een volledig opgeboende versie van deze Senegalese cultklassieker. Nu swingt hij ook de Belgische zalen binnen. Dit rebelse en bruisende experiment van de African new wave is zowat de belangrijkste Afrikaanse film ooit en 'explodeert shot voor shot', aldus Martin Scorsese. Een hyperactieve, anarchistische rit.

Wat u mag weten Beyoncé en Jay-Z brachten recent nog hommage aan deze film met het promobeeld voor hun On the Run II-tournee.





Ladri di biciclette - Vittorio De Sica, 1948

Wat u moet weten Dé oerklassieker van het Italiaanse neorealisme, een stijl die zich ontwikkelde in de ruïnes van WO II. Regisseur Vittorio De Sica geloofde dat iedereen één rol perfect kan neerzetten: die van zichzelf. En dus verzamelde hij op straat amateurs die min of meer zichzelf spelen. De simpele premisse - een vader heeft een fiets nodig om een job uit te oefenen - is zo direct dat het verhaal een parabel wordt.

Wat u mag weten Hollywoodmogol David O. Selznick deed De Sica het voorstel om zijn film mee te helpen financieren. Op voorwaarde dat Cary Grant de hoofdrol kreeg. Maar De Sica vond Grant veel te clean en bourgeois voor de rol van een worstelende arbeider en zei 'no, grazie'.