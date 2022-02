'Maalbeek' van de Franse regisseur Ismael Joffroy Chandoutis heeft vrijdag de César gewonnen voor de beste korte documentaire. De Belg Christophe Beaucarne won de Franse filmprijs voor de beste fotografie voor zijn werk voor de film "Illusions Perdues". De Belgische actrices Virginie Efra (beste actrice), Cécile de France (beste vrouwelijke bijrol) en Salomé Dewaels (beste vrouwelijke belofte) konden hun nominatie niet verzilveren.

De documentaire van Ismael Joffroy Chandoutis gaat over een vrouw die de aanslag van 22 maart 2016 op het Brusselse metrostation Maalbeek overleefde en aan geheugenverlies lijdt. De César voor de beste film gaat dit jaar naar "Illusions perdues" van Xavier Giannoli, een bewerking van de gelijknamige roman van Honoré de Balzac. De film was genomineerd voor 15 awards, waaronder die voor beste fotografie, gewonnen door de Belg Christophe Beaucarne. Cécile de France en Salomé Dewaels werden eveneens genomineerd voor hun rol in de film, maar konden die nominatie niet verzilveren.

Anamaria Vartolomei won de award voor de beste vrouwelijke belofte, Aïssatou Diallo Sagna die voor de beste vrouwelijke bijrol. "Annette", de rockopera van Leos Carax was elf keer genomineerd, en won onder meer de César voor beste regisseur. De Brusselse Virginie Efira was genomineerd voor de categorie beste actrice voor haar rol in ""Benedetta", de Frans-Nederlandse film over Benedetta Carlini, een non in de 17de eeuw die intreedt in een Italiaans klooster en een relatie start met een vrouw. Uiteindelijk won Valérie Lemercier die award voor haar rol in "Aline". "Les Intranquilles" van de Belgische regisseur Joachim Lafosse was genomineerd in twee categorieën, beste actrice (Leïla Bekhti) en beste acteur (Damien Bonnard), maar beide acteurs grepen naast een prijs.

