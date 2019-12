Van een lesbische liefdesballade tot Brad Pitt in de ruimte: dit onthoudt onze redactie van het filmjaar 2019.

10 Atlantique - Mati Diop

Tienerromantiek, bovennatuurlijke suspense en koloniale commentaar vermengd tot een genrehybride die nog lang in je hoofd blijft spoken.

9 The Irishman - Martin Scorsese

Martin Scorsese keert (voor de laatste keer?) terug naar het genre van het gangsterepos, met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci als (digitaal verjongde) goodfellas.

8 Ad Astra - James Gray

Apocalypse Now in outer space, met Brad Pitt als existentieel geplaagde ruimtereiziger op zoek naar zijn op drift geslagen pa.

Brad Pitt in Ad Astra © -

7 Joker - Todd Phillips

Joaquin Phoenix is God's lonely clown in deze wrange origin story van Batmans Nemesis. Gouden Leeuw, kaskraker én meest polemische film van het jaar.

6 Martin Eden - Pietro Marcello

Een arbeidersknul schopt het tot successchrijver in deze Jack London-adaptatie, maar dan verplaatst naar Napels en met documentaire beelden uit de tijd van het neorealisme.

5 High Life - Claire Denis

Robert Pattinson en Juliette Binoche reizen naar het ijle niets in deze bedwelmende trip over lust, voortplanting en existentiële eenzaamheid tussen de sterren.

KiKi LAYNE en STEPHAN JAMES in IF BEALE STREET COULD TALK: elegische ballade. © .

4 If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

Als James Baldwin nog kon praten, was hij vast vol lof over Barry Jenkins' bloedmooie adaptatie van zijn roman over de romance tussen een jong, zwart meisje en haar onterecht veroordeelde minnaar.

3 Parasite - Bong Joon-ho

Koreaans goudhaantje Bong laat de klassen clashen in deze zwierige suspensesatire over een arme clan die een rijke beduvelt. Bekroond met de Gouden Palm.

2 An Elephant Sitting Still - Hu Bo

Vier getekende personages kruisen elkaar in de eerste en enige film van Hu Bo, de regisseur die nog voor de première uit het leven stapte. Een lang nasmeulende doemballade over (over)leven in het 21e-eeuwse China.

1 Portrait de la jeune fille en feu - Céline Sciamma

Bretagne, achttiende eeuw. Een schilderes en haar model vallen voor elkaar in deze magnifieke lesbische liefdesballade. Een even tijdloos als hedendaags meesterwerk over liefde, verlangen en begeerte.