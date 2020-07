Walt Disney heeft de release van drie films opnieuw uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Zo zullen de nieuwe Avatar- en Star Wars-films pas met een jaar vertraging op het witte doek te zien zijn, terwijl de release van de blockbuster Mulan - normaal voorzien voor 21 augustus - volledig van de rol is verdwenen.

Het uitstel is een nieuwe opdoffer voor bioscoopexploitanten die het nu al erg moeilijk hebben. Velen onder hen hadden namelijk gehoopt dat de aangekondigde films opnieuw voor wat meer volk in de filmzalen zouden zorgen.

Dat de release van heel wat films op de lange baan wordt geschoven, heeft alles te maken met de huidige coronapandemie. Vele producties liepen vertraging op bij het filmen en filmstudio's staan bovendien niet te popelen om in deze onzekere tijden hun langverwachte prenten uit te brengen.

De uitbaters van bioscopen hadden gehoopt dat Mulan deze zomer voor een heropleving van het bioscoopbezoek zou zorgen, maar de release van de film is uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Het langverwachte vervolg op de kaskraker Avatar komt volgens de aangepaste planning pas uit in december 2022 en voor fans van het Star Wars-universum is het zelfs wachten tot december 2023.

Begin april kondigde Disney al aan dat het de release van een tiental Marvel-films en andere grote producties, waaronder Black Widow met Scarlett Johansson in de hoofdrol, zou uitstellen. (Belga)

