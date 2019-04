Colombia en drugshandel, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden . Met hun vierde langspeelfilm Pájaros de verano willen Ciro Guerra en Cristina Gallego (El abrazo de la serpiente) vertellen dat verhaal eindelijk eens vanuit een authentiek Colombiaans perspectief. 'We vinden het ziekelijk dat figuren als Escobar verheerlijkt worden.'

Een tiental jaar geleden reisden regisseur Ciro Guerra en zijn echtgenote/producent Cristina Gallego naar het noorden van hun thuisland Colombia om hun film Los viajes del viento voor te bereiden. Op het dorre schiereiland La Guajira kwamen ze voor het eerst in contact met een inheemse bevolkingsgroep die altijd onder hun radar was gebleven: de wayúu. Guerra en Gallego waren meteen gefascineerd door de opmerkelijke cultuur van dat volk, met zijn kleurrijke kleren en handwerk, zijn complexe tradities en regels en zijn sterke spiritualiteit. 'Het is een samenleving vol tegenstrijdigheden en conflicten, en net daarom is ze heel menselijk', vertelt Gallego. 'Heel traditioneel maar tegelijk heel kapitalistisch. Macho van inslag maar met een vooraanstaande positie voor de vrouw. De vrouwen hebben de kennis, de mannen nemen de beslissingen. De wayúu geven stof tot nadenken, en daarom zijn ze ook ee...