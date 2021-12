Deze week verschijnt The Matrix Resurrections in de bioscoop, de langverwachte vierde film uit de franchise. Al leefde The Matrix sowieso al eeuwig verder in ons collectief popcultuurgeheugen. Vijf verrassende knipogen.

Dancing with the Stars

Tijdens de tweede aflevering van de danswedstrijd trok Delphine van Saksen-Coburg de nodige latex aan voor een techno-tango geïnspireerd op The Matrix, inclusief zonnebrillen uit de jaren negentig, fluogroene lichtstralen en limbobewegingen in slow motion. Op het einde slaat de prinses zelfs een telefooncel kapot met haar blote handen...

Tijdens de tweede aflevering van de danswedstrijd trok Delphine van Saksen-Coburg de nodige latex aan voor een techno-tango geïnspireerd op The Matrix, inclusief zonnebrillen uit de jaren negentig, fluogroene lichtstralen en limbobewegingen in slow motion. Op het einde slaat de prinses zelfs een telefooncel kapot met haar blote handen. De animatiefranchise refereert onder meer naar Spiderman, Gladiator, Indiana Jones, Jurassic Park, From Here to Eternity, The Lord of the Rings, Alien, Mission Impossible, Ghostbusters, Flashdance en logischerwijs ook naar The Matrix. In het midden van een gevecht pauzeert Fiona terwijl ze in de lucht hangt, net zoals Trinity voor haar deed. In de videoclip bij zijn hit Rodeo moet Lil Nas X kiezen tussen een rode en een blauwe pil, maakt hij gebruik van een telefooncel, ontwijkt hij een reeks kogels, draagt hij een heel kleine zonnebril en komt hij een als Morpheus verklede Nas tegen. (En verandert hij in een vampier, maar dat is weer een ander verhaal.) Volgens sommige fans is The Lego Movie gewoon de kindvriendelijke versie van The Matrix. We begrijpen waarom. Zo is legomannetje Emmet Brickowski een loner die wordt uitverkozen door een oude wijze man, wordt hij verliefd op een vrouw die helemaal in het zwart gekleed is en komt hij terecht in een andere versie van de realiteit. In de tekenfilmreeks, meer bepaald in de aflevering Digitale K-lash, zijn Klaasje, Hanne en Marthe in Londen om promo te voeren voor hun nieuwe e-book en moeten ze het opnemen tegen Ralph, een computerprogramma voor kunstmatige intelligentie dat toevallig ook net een e-book uitbrengt en dezelfde digitale regen blijkt te gebruiken als in The Matrix.