De zombiefilm van Jim Jarmusch: 'Ik zie alleen maar zombies willoos naar hun telefoon gapen'

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

In mei mocht Jim Jarmusch Cannes op gang trappen met deze undeadpan-komedie. Nu doet de zombiestoet van The Dead Don't Die ook Gent aan. In een gezapig tempo en al grijzend - uiteraard - maar wat u misschien niet had verwacht, is hóé deze jongens uit de doden zijn opgestaan.

© Credit : Frederick Elmes / Focus

Filmgenres binnenstebuiten keren, en er humor-met-uitgestreken-gezicht, rock-'n-roll, poëzie en zenfilosofie aan toevoegen, bij voorkeur in het gezelschap van bekend hip volk, dat is wat Jim Jarmusch ondertussen al dik dertig jaar doet. In zijn nieuwste worp The Dead Don't Die begeeft de Amerika's indie king of cool zich op zombieterrein. U herkent Adam Driver, Bill Murray en Chloë Sevigny als flegmatieke flikken uit het slaapstadje Centerville, dat plots met een zombieplaag af te rekenen krijgt.

