Filmfanaten kunnen op 30 september en 1 oktober in Londen hun collectie Hollywoodmemorabilia spijzen. De vijf opvallendste filmprops uit de catalogus van Prop Store.

Het masker van John Malkovich

Leuk om uw vrienden cultureel verantwoord te doen schrikken: trek dit John Malkovich-masker over uw hoofd en vervang alle woorden door de achternaam van de acteur. Met een beetje geluk en de nodige spaarcenten kunt u Spike Jonze' Being John Malkovich binnenkort thuis ervaren met een origineel masker (inclusief mensenhaar!) uit de iconische restaurantscène. Of u kunt voor 2 euro een kartonnen variant bestellen op het internet.

Geschatte prijs 1100-1700 euro

De bijl van Jack Nicholson

Gaat ook onder de hamer: de bijl waarmee Jack uit The Shining zijn gezin de stuipen op het lijf joeg, een icoon uit de filmgeschiedenis met een minder bekend verleden. Zo blijkt dat Simon Cowell de bijl destijds mocht opblinken voor de legendarische 'Here's Johnny'-scène. De tv-mogul kluste in zijn jonge jaren bij op de filmset, en volgens halfbroer Tony nam hij die taak heel serieus. 'Hij schepte graag op over zijn schoonmaakskills. De bijl blonk zo fel dat je jezelf erin kon zien. Het enige dat nu nog blinkt aan Simon zijn zijn tanden.'

Geschatte prijs 45.200-67.800 euro

De haaroverdosis van The Addams amily

Waarom Cousin Itt er uitzag als een schoonmaakmop is nog steeds een goed - komt-ie - behaard geheim. Fans van The Addams Family kunnen een bod doen op het originele haarkostuum om het mysterie te ontrafelen. De zwarte bolhoed krijgt u erbij, de zonnebril moet u zelf voorzien. Wie liever geen duizenden euro's neertelt voor een oversized pruik, vindt op het wereldwijde web voldoende knutseltips om zelf aan de slag te gaan.

Geschatte prijs 2200-3400 euro

De speedo van Bill Murray

Vorig jaar beweerde Murray dat de zwembroek uit The Life Aquatic with Steve Zissou van Wes Anderson nog steeds in zijn kleerkast lag, maar nu lijkt de acteur er dan toch afstand van te kunnen nemen. En geef toe: wie wil geen speedo waarin de edele delen van een internetheld hebben gezeten? Er zit zelfs een holster bij, al waarschuwt Prop Store dat die door eender welke acteur kan zijn gedragen.

Geschatte prijs 2200-3400 euro

De braid van Ewan McGregor

Weinig kapsels zijn zo befaamd als de braids uit Star Wars. Dit exemplaar werd door McGregor gedragen in The Phantom Menace en bestaat uit bruin synthetisch haar. Fijn weetje: na de opnames veranderde de acteur van kapsel voor zijn rol in Rogue Trader, maar plots besloot George Lucas om toch nog enkele scènes te draaien. McGregor kreeg dan maar een pruik opgezet. Eén probleem: de braid bleek achteraf aan de verkeerde kant te zitten. Sommige fans reageerden daar nogal heftig op.

Geschatte prijs 670-900 euro