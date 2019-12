0 star star star star star

Wie de trailer heeft gezien, kon het al zien aankomen: Tom Hooper maakt het wel heel bont in zijn verfilming van Andrew Lloyd Webbers musicalhit.

De concurrentiestrijd voor slechtste bioscoopprent van het jaar was tot voor kort heel spannend. Werd het Playmobil: The Movie, A Dog's Journey, The Lego Movie 2 of toch een superheldenfilm als Shazam!? Niemand verwachtte dat Tom Hooper, die met traditionele films als The King's Speech en The Danish Girl vaak de juiste snaar raakte, op de valreep met de twijfelachtige eer zou gaan lopen. Oké, de trailer voor zijn musical Cats deed enkele maanden g...