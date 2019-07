Scènes die op uw netvlies gebrand staan. Deze week: De affiche en de schaduw uit M - Eine Stadt sucht einen Mörder (1931).

Het shot

Op de affiche waar de kleine Elsie Beckmann (Inge Landgut) haar bal tegenaan gooit, staat de vraag 'Wie is de moordenaar?' en de belofte van tienduizend mark voor wie hem vindt. Voor de kijker is die vraag een weet: het kan niemand anders zijn dan de eigenaar van de schaduw die in dit shot over de tekst heen komt hangen. Seriemoordenaar Hans Beckert (Peter Lorre) krijgen we zelf nog niet te zi...