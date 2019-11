De man achter 'Looking for Alaska': wat u moet weten over John Greene

Jozefien Wouters Freelancejournaliste

Met Looking for Alaska en Let It Snow zijn er momenteel twee John Green-adaptaties op het kleine scherm te zien. Alles wat u moet weten over deze young-adultauteur.

Looking for Alaska © GF

John Green wordt weleens de tienerfluisteraar genoemd. Dat is gelukkig minder fout dan het klinkt: de 42-jarige Amerikaan staat al veertien jaar aan de top van het young-adultgenre en brengt wereldwijd miljoenen tieners aan het lezen. Als geen ander lijkt hij te begrijpen waar jonge lezers naar verlangen: intelligente dialogen, ietwat nerdy personages, grote levensvragen en herkenbare coming-of-ageverhalen. Zelfs Taylor Swift en Barack Obama zijn fan.

