Het JEF festival palmt andermaal Vlaanderen in met de betere jeugdcinema. Deze tips zullen ook uw meerderjarig cinefiele hart bekoren.

Marona

Marona Openen doet het festival met de première van de nieuwe animatiefilm van de Roemeense Anca Damian. Daarin blikt de straathond Marona terug op haar bewogen leven en de verschillende baasjes van wie ze onvoorwaardelijk heeft gehouden. Voor het visuele luik ging Damian te rade bij het Belgische illustratiewonder Brecht Evens. Het resultaat is een melancholische fantasiewereld vol kleurrijke waterverf, sierlijke decors en vrolijk gekwispel. Skate Kitchen Sinds haar bejubelde debuutdocumentaire The Wolfpack houdt de filmwereld Crystal Moselle nauwlettend in de gaten. Gelukkig had ze snel een nieuw onderwerp te pakken: de New Yorkse vrouwelijke skategroep Skate Kitchen, die ze in de metro ontmoette. Ze liet de meisjes gefictionaliseerde versies van zichzelf spelen om zo een natuurgetrouw portret over skaten, vriendschap en jeugdige rebellie te schetsen. Jaden Smith schittert als love interest met dienst. De Belgische Nico Leunen stond in voor de montage. Jim Henson De peetvader van de poppenfilm wordt tot driemaal toe geëerd aan de hand van enkele van zijn tijdloze klassiekers. Voor de allerkleinsten staan er afleveringen van De Freggels geprogrammeerd, liefhebbers van pluchen fantasy kunnen terecht bij The Dark Crystal en in The Muppet Movie volgt u Kermits pad naar eeuwige Hollywoodfaam. Het ideale moment om 'Zo maken ze ze toch niet meer, hè' te mompelen tegen de kinderen naast u. De libi In zijn regiedebuut, meegeproduceerd door hiphoplabel Top Notch, volgt Shady El-Hamus drie Amsterdamse jongeren aan de vooravond van hun eindexamen. Wanneer het trio door een groep meisjes wordt uitgedaagd om elkaar te ontmoeten in de hippe club Jimmy Woo, wagen ze zich aan een stedelijke roadtrip in een felrode Canta. 'De libi' is straattaal voor het leven. De levenslust spat dan ook van het scherm. Your Name Momenteel loopt zijn Weathering with You in onze bioscopen, maar Makoto Shinkai's grootste hit dateert van vier jaar geleden: Your Name groeide uit tot de succesvolste Japanse film in jaren. Centraal staan een oververmoeide stadsknaap en een verveeld plattelandsmeisje die om de een of andere reden geregeld van lichaam wisselen, maar er desondanks niet in slagen om elkaar te ontmoeten. Een complexe, spirituele en poëtische jeugdfilm die iedere animefan gezien moet hebben.