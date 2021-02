Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: danser en acteur Victor Polster, die sinds kort in het buitenland vertoeft.

Victor Polster: In augustus ben ik naar Duitsland verhuisd om er te dansen bij het Staatstheater Nürnberg. Ik ben blij dat ik een vaste job heb waar ik elke dag naartoe kan, ook al zijn heel wat van onze producties afgelast en mogen we maar met een beperkt aantal dansers repeteren. Het lijkt me niet het aangenaamste moment om te verhuizen, midden in een pandemie. Polster: Het was extra hard aanpassen, ja. Vorig jaar ben ik na zes jaar afgestudeerd aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen, waar ik ontzettend goede vrienden heb gemaakt. Bovendien zat ik op kot met vrienden. Nu vervoeg ik in een nieuw dansgezelschap in een nieuw land, en dan ook nog eens in een lockdown. Dat is veel verandering in korte tijd. Gelukkig heerst er een heel gezellige sfeer bij het Staatstheater. Hoe ervaar je als achttienjarige deze situatie? Polster: Het is moeilijk. Mijn leeftijdsgenoten en ik hebben toch een beetje bad luck. Vooral omdat dit normaal gezien een periode in je leven is waarin je veel ontdekt en uitprobeert. Ik denk dat heel veel jongeren zich nu eenzaam voelen. Daar is zeker te weinig aandacht voor. Zelf probeer ik vooral mijn hoofd zoveel mogelijk bezig te houden. Door veel te lezen, te schilderen, te borduren of te wandelen. Na je felbesproken debuut in Girl had je je acteercarrière even stilgelegd. Intussen heb je de draad weer opgepikt. Polster: Het duurde even vooraleer het juiste nieuwe project op mijn pad kwam, en ik wilde me eerst focussen op mijn studie. Vorig jaar heb ik dan als stemacteur meegespeeld in de animatiekortfilm Easter Eggs van Nicolas Keppens, die net is geselecteerd voor het filmfestival van Berlijn. Daarnaast heb ik een rol in het derde seizoen van de thrillerreeks Les rivières pourpres (eerder ook al een in Frankrijk zeer succesvolle film, het eerste seizoen staat hier op Netflix, nvdr.). Heel leuk om opnieuw op een set te staan en het opnameproces opnieuw te beleven. Ik wil heel graag blijven acteren, maar het moet natuurlijk te combineren zijn met mijn werk als danser. Wat ga je als eerste doen van zodra het weer mag? Polster: Ik droom van een gigantisch diner met heel veel mensen aan een lange, rijkgevulde tafel. Samen een moment delen, dat mis ik enorm. Net als uitgaan en in een moshpit belanden. Ik wil weer mensen vóélen. Vaak zet ik gewoon mijn koptelefoon op, sluit ik mijn ogen en stel ik me voor dat ik ergens anders ben. Het maakt zelfs niet uit waar. Dansen is zalig, zelfs al doe je het alleen in je living.