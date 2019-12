Ze moet nog altijd dertig worden, maar toch heeft Kristen Stewart al een cv bijeen geacteerd waar zelfs vampiers voor uit hun kist zouden wippen. Vijf toprollen van de regerende millennial queen.

Panic Room (David Fincher, 2002)

Vroeg begonnen is half gewonnen. Stewart kon al op haar elfde de stiel leren van de allerbesten. Achter de camera van deze benepen, paranoïde thriller staat meesterstylist David Fincher - hij van Fight Club, Se7en en The Social Network. Ervoor staat Jodie Foster - ook ooit een kindsterretje - als een rijke New Yorkse die in haar designflat inbrekers over de vloer krijgt en met haar dochtertje (K-Stew in haar eerste serieuze rol) de paniekkamer in vlucht.

Twilight (Catherine Hardwicke, 2008)

Na wat kleinere films en opgemerkte indierollen wordt K-Stew op haar achttiende een wereldster dankzij haar rol als girl next door Bella Swan die in romantische en andere intriges met een knappe vampier en een jonge weerwolf verwikkeld raakt. De verfilmingen van Stephanie Meyers young-adultromans worden een wereldwijde hype en zowat elk tienermeisje wil zich net als Stewart in de armen van hartendief Robert Pattinson vleien, die ook naast de set een poos haar liefje wordt. In 2012, toen de franchise na vier films op haar einde liep, gingen de twee weer uiteen.

Clouds of Sils Maria (Olivier Assayas, 2014)

Na wat vallen, opstaan en een veelbesproken affaire met Rupert Sanders, die haar regisseerde in het gerateerde Snow White and the Huntsman (2014), vindt Stewart zichzelf heruit als indieactrice. De Franse filmauteur Olivier Assayas cast haar als de assistente van een beroemde actrice (Juliette Binoche) die terugblikt op haar carrière in deze meditatie over roem, rouwen en het voorbijglijden van de tijd. K-Stew speelt la Binoche net niet van het scherm en wordt bekroond met een César. Een serieuze, volwassen actrice is geboren.

Personal Shopper (Olivier Assayas, 2016)

K-Stew en Assayas is een match made in heaven, zo blijkt ook uit deze kronkelige maar langzaam onder de huid kruipende psychothriller, waarin ze de hoofdrol krijgt. Stewart speelt een bovennatuurlijk begaafde personal shopper van een celebrity, die tijdens het dure designkleren passen in Parijs contact maakt met de geest van haar recent overleden tweelingbroer. Een spookverhaal van en voor de 21e eeuw, bekroond in Cannes en opnieuw goed voor tal van accolades voor Stewart.

Certain Women (Kelly Reichardt, 2016)

Stewart blijft de blockbusters mijden en kiest resoluut voor eigenzinnige filmauteurs, zoals Kelly Reichardt ( Old Joy, Meek's Cutoff). In deze intimistische (en feministische) triptiek kruisen de levens van drie vrouwen elkaar in Montana. Stewart speelt een advocate die bijles geeft aan volwassenen en begeerd wordt door een jonge leerlinge. De film - de andere twee hoofdrollen zijn voor Laura Dern en Michelle Willams - haalde meerdere cinefiele eindejaarslijstjes, maar kreeg in België geen reguliere release.