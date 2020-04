Eerder dit jaar was er het succes van Bad Boys for Life, geregisseerd door Belgische buddy's Adil & Bilall, en op Netflix kunt u sinds kort kijken naar Coffee & Kareem. De buddycopfilm is aan een comeback bezig. Een overzicht van een herboren eightiesfenomeen.

De eerste: 48 Hours Er waren voordien natuurlijk al ordehandhavers in duo op het (kleine en grote) scherm verschenen, maar laten we dit afspreken: het is pas sinds de flik Nick Nolte in de bikkelharde politiefilm 48 Hours (1982) aan de kleine crimineel Eddie Murphy werd gekoppeld dat we het over een genre hebben. De succesvolste: Lethal Weapon Met vier films tussen 1987 en 1998, een tv-serie en een vijfde film in de maak is dit de grootste buddycopfranchise. Lethal Weapon maakte van Danny Glover en Mel Gibson het meest iconische buddycopduo en volgde als reeks dezelfde evolutie als het genre zelf: van rauw en opwindend naar compleet ridicuul. Die met de oorwurm: Beverly Hills Cop Ridicuul van bij de start, maar schandalig entertainend. Eddie Murphy was tegen 1984, toen de eerste Beverly Hills Cop uitkwam, een superster en op de speelplaats probeerde iedereen het lachje van zijn Axel Foley te imiteren. Axel F. van Harold Faltermeyer - ondertussen ook bekend als de Crazy Frog Song - werd een wereldhit. De vierde film in de reeks wordt als alles meezit eveneens door Adil & Bilall geregisseerd. Die met de hond: Turner & Hooch Omdat je in een politiefilm nooit genoeg blaffers kunt hebben, kreeg Tom Hanks in Turner & Hooch (1989) het gezelschap van een grote, kwijlende hond. In datzelfde jaar had je ook K9, met Jim Belushi en een Duitse herder. Zes jaar later schitterde Chuck Norris, die een trend had geroken, in Top Dog. De onvermoede parel: Midnight Run Roadmovie met Robert De Niro als een premiejager die boekhouder Charles Grodin levend van New York naar Los Angeles moet zien te brengen. Tussen de kogelregens en oneliners in zoomt Midnight Run (1988) meer dan gemiddeld in op de relatie tussen de twee protagonisten. Dat geeft je als kijker iets om voor te supporteren. De grootste flop: Tango & Cash Waarin supersterren Kurt Russell en Sylvester Stallone het opnemen tegen hun eigen ego's, een uit de pan swingend budget en tienduizend flauwe oneliners. Tango & Cash (1989) is vandaag vooral de moeite vanwege de back story en zijn torenhoge campgehalte. Voor Stallone was het een opstapje naar het meesterwerk Stop! Or My Mom Will Shoot (1992). De eerste revival: Bad Boys Halfweg de jaren negentig kende het genre een heropleving met de eerste delen van Rush Hour (1998, met Chris Tucker en Jackie Chan) en Bad Boys (1995), waarin Will Smith en Martin Lawrence aan elkaar werden gekoppeld. Heel succesvolle films, maar ze misten toch de charme - en de mode - van de eightiesvariant. De jongste: Coffee & Kareem Eerder dit jaar schopte de komische actiefilm Spenser Confidential, met Mark Wahlberg en Winston Duke, het tot de best bekeken Netflix-content in België. Begin deze maand werd Coffee & Kareem, over een flik en de twaalfjarige zoon van zijn nieuwe vriendin, aan die streamingcatalogus toegevoegd. Wij duimen met u voor een remake van Kindergarten Cop, op voorwaarde dat Adil & Bilall hem draaien.