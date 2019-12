The Piano van Jane Campion is volgens een internationaal panel van filmcritici de beste film ooit die door een vrouw is geregisseerd. Dat maakte de BBC, die het panel samenstelde, woensdag bekend. Op de derde plaats staat Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles van Chantal Akerman.

De BBC heeft een lijst gepubliceerd met de honderd beste films die ooit door een vrouw zijn gemaakt. Op één staat The Piano, het drama waarmee Jane Campion in 1993 de Gouden Palm won in Cannes. Agnès Varda, dit jaar overleden, prijkt op de tweede plaats met Cléo from 5 to 7. Varda is ook de populairste regisseuse met zes films in de top 100.

Op de derde plaats staat een Belgische film, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles van Chantal Akerman. Het is niet de eerste keer dat de cineaste lof krijgt toegezwaaid. Jeanne Dielman,de weergave van drie dagen uit het leven van een alleenstaande moeder, belandde bijvoorbeeld al op 35 in de lijst met beste films aller tijden van het British Film Institute. Regisseurs als Todd Haynes, Martin Scorsese en Gus Van Sant prezen Akerman, die in 2015 stierf, de hemel in. Zo zei Van Sant ooit in Libération: 'Ik blijf versteld staan van de grenzen die ze in Jeanne Dielman verlegt, van wat ze doet met het narratief en van haar band met het hoofdpersonage. Hoe Chantal erin slaagt een verhaal te vertellen aan de hand van een strenge, maar met liefde doorgedreven stilistische ingreep, is heel knap. Jeanne Dielman is een absoluut meesterwerk dat door mijn hele oeuvre waart.'

Om de lijst samen te stellen, schreef de BBC 386 filmexperts uit 84 landen aan. Het is niet de eerste keer dat de Britse openbare omroep dat doet. Eerder zocht ze al naar onder meer de beste Amerikaanse en beste niet-Engelstalige films. Omdat in al die lijsten telkens maar een handvol films van vrouwelijke regisseurs zaten, besloot de BBC dit jaar om net naar die films te vragen.

Ook ons land leverde zes filmdeskundigen aan, onder wie Knack Focus-filmrecensent Dave Mestdach. Hij zette Jeanne Dielman op 1 en nomineerde naast The Piano onder meer The Adventures of Prince Achmed (Lotte Reiniger), Beau Travail (Claire Denis), Olympia (Leni Riefenstahl) en American Honey (Andrea Arnold). Met Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma) haalde ook één film van dit jaar zijn lijstje.