Van Monos tot The Vast of Night: dit is de film top 10 van het afgelopen jaar.

1. Monos

Alejandro Landes

Huiver en huil mee met tienerguerrillero's die in een Latijns-Amerikaanse jungle een gijzelaar bewaken. Een visueel overrompelende trip over opgroeien, groepsdynamiek en levenslust, ergens tussen Apocalypse Now en Lord of the Flies in.

2. Vitalina Varela

Pedro Costa

Een vrouw keert terug naar een arme buitenwijk van Lissabon waar haar man net is begraven in dit elegische, intens picturale filmgedicht van mestre Pedro Costa.

3. Small Axe 2: Lovers Rock

Steve McQueen

Jongens en meisjes trekken mekaar aan op de dansvloer van een bluesparty in Londen anno 1980. Steve McQueen laat je de extase en opwinding haast voelen in de meest originele van de vijf films uit zijn Small Axe-reeks.

4. Never Rarely Sometimes Always

Eliza Hittman

Wat maakt een zwanger tienermeisje mee als ze een abortus wil? Eliza Hittman toont het op genuanceerde en aangrijpende wijze in dit neorealistische indiedrama dat terecht werd bekroond in Sundance en Berlijn.

5. Uncut Gems

Josh & Benny Safdie

Op coke en de pulserende tonen van Daniel Lopatin lult en liegt Adam Sandler zich steeds dieper in de nesten als gokverslaafde, Joodse juwelier. Een manisch energieke misdaadtrip van de Safdie-broers (Good Time).

6. La Llorona

Jayro Bustamante

Jayro Bustamante vermengt bovennatuurlijke suspense met familiaal drama en historisch trauma in deze beklemmende genrehybride over een Guatemalteekse generaal op rust die wordt achtervolgd door de spoken uit zijn misdadige verleden.

7. Mank

David Fincher

Wie heeft Citizen Kane geschreven? David Fincher duikt voor zijn lumineuze zwart-witparabel de coulissen van Hollywood anno jaren dertig in, in het zog van zuipschuit en meesterscenarist Herman J. Mankiewicz.

8. Dick Johnson is Dead

Kirsten Johnson

Psycholoog-op-rust Dick Johnson sterft op allerlei manieren in deze gedurfd originele, soms wrange maar vooral liefdevolle documentaire van Kirsten Johnson over haar vader, bij wie dementie werd vastgesteld.

9. Rocks

Sarah Gavron

Een vijftienjarig meisje moet alleen voor haar broertje zorgen, maar kan rekenen op steun van haar klasmakkers. Aandoenlijk, energiek en uit de multiculturele straten van Zuid-Londen geplukt groepsportret van Sarah Gavron.

10. The Vast of Night

Andrew Patterson

Dwingende tracking shots, dartele dialogen, een handvol fiftiesdecors en onaardse radiogeluiden. Meer heeft Andrew Patterson niet nodig om er een heerlijke scifihommage aan The Twilight Zone mee te fabriceren.

