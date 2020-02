De Oscarrace is vermakelijker als er een Belg meekoerst. Moet dit jaar de vaderlandse eer verdedigen: de Brusselse Delphine Girard, met het intense Une soeur genomineerd voor beste kortfilm. 'Veerle Baetens en ik hebben nu plannen voor een tv-serie.'

In het midden van nergens rijdt een auto almaar dieper de nacht in. De vrouw op de passagiersstoel doet alsof ze naar haar zus telefoneert maar spreekt eigenlijk met een dame van de noodcentrale. Die heeft door dat ze tegen haar wil in de auto zit en niet vrijuit kan spreken...

...

In het midden van nergens rijdt een auto almaar dieper de nacht in. De vrouw op de passagiersstoel doet alsof ze naar haar zus telefoneert maar spreekt eigenlijk met een dame van de noodcentrale. Die heeft door dat ze tegen haar wil in de auto zit en niet vrijuit kan spreken... U kunt op VRT Nu zelf bekijken hoe het verder gaat en vaststellen dat Une soeur van regisseuse Delphine Girard de nominatie niet gestolen heeft. 'Ik weet niet wat me te wachten staat. Hopelijke een zotte ervaring', lacht ze. 'Het is vooral wonderlijk goed nieuws voor de film. Die wordt nu druk bekeken en dat maakt me blij. Ik ben een verteller. Zonder publiek besta ik niet.' De in Canada geboren maar in Brussel opgegroeide Girard heeft geen campagne gevoerd, zelfs niet toen Une soeur al op de shortlist stond. 'De film moest maar voor zich spreken. Je hoort al die verhalen over hoe nominaties het gevolg zijn van stevige lobbying. Blijkbaar kan een kortfilm het nog altijd op eigen kracht halen.' Inspiratie voor haar verhaal vond ze op YouTube. 'Een opname van een telefoongesprek van een ontvoerde jonge vrouw die deed alsof ze met haar zus praatte terwijl ze 911 had gebeld, bleef me maandenlang bij. Wellicht was ik getroffen door de intensiteit van de relatie tussen twee vrouwen die elkaar totaal niet kenden maar wel begrepen. Het is een prachtig voorbeeld van de kracht van empathie.' De rol van de empathische telefoniste ging naar Veerle Baetens. 'Ik heb Veerle leren kennen op de set van Duelles (2018), een film van Olivier Masset-Depasse. Ik coachte de jongen die haar zoon speelt en zag van dichtbij hoe ze tot vertolkingen komt die je omverblazen. We hebben nu plannen voor een tv-serie. Ik heb ook gesleuteld - een béétje - aan de treatment voor haar verfilming van Het smelt, die erg interessante roman van Lize Spit.' Girard schreef Une soeur vóór het Weinstein-schandaal de MeToo-beweging op gang trok, zoals ze in De afspraak al uitlegde. 'Ik heb niet op een trend willen surfen - het zou me grieven mocht men dat denken - maar ik heb er géén probleem mee dat Une soeur aan MeToo wordt gelinkt. Dat is een belangrijke kwestie. Ik heb de Weinstein-affaire niet zien aankomen maar ze verraste me niet. Het was hoog tijd om vragen te stellen bij hoe vrouwen worden behandeld én de systeemfouten waardoor dat mogelijk is.'