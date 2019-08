David Lynch denkt dat ik Blue Velvet had kunnen bedenken. Ik niet. Een debat met Hollywoods gewilligste weirdo naar aanleiding van zijn boek Hoe vang je de grote vis? 'Dromen leiden zelden naar een idee.'

Het afgesneden oor in Blue Velvet. De dansende dwerg in Twin Peaks. De bulderlach van de Mystery Man in Lost Highway. De grienende baby met het lamshoofd in Eraserhead. Hoe verzint David Lynch dat toch?

...