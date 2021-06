De Academy of Motion Picture Arts and Sciences zal twee iconische Afro-Amerikaanse acteurs, Danny Glover en Samuel L. Jackson, belonen met een Oscar, net als de Noorse filmster Liv Ullmann, muze van Ingmar Bergman. Dat heeft de filmorganisatie donderdag bekendgemaakt.

Danny Glover (74), die naam maakte in Steven Spielbergs The Color Purple en vervolgens naast Mel Gibson schitterde in de Lethal Weapon-reeks, zal de Jean Hersholt Humanitarian Award ontvangen tijdens de uitreiking van de Governors Awards op 15 januari 2022. De prijs is een Oscar die om de zoveel tijd door de Academy wordt uitgereikt aan een persoon 'wiens humanitaire werk de filmindustrie eer heeft aangedaan'. 'Danny Glover is al tientallen jaren een voorvechter van rechtvaardigheid en mensenrechten. Hij zet zich in voor de erkenning van de menselijkheid die we delen, zowel op als naast het scherm', zei David Rubin, voorzitter van de Academy in een persbericht.

Ere-Oscars

Samuel L. Jackson, Liv Ullmann en actrice, schrijfster en regisseuse Elaine May zullen in januari een ere-Oscar ontvangen. Samuel L. Jackson (72) is een internationaal 'cultuuricoon' voor Rubin. Hij speelde in films van Spike Lee (Do the Right Thing) en Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained). Hij is ook een terugkerend personage geworden in vele Marvelfilms in zijn rol als Nick Fury, de eenogige, norse baas van S.H.I.E.L.D. Hij verscheen in meer dan 100 speelfilms, waaronder de Star Wars-sage.

Liv Ullmann (82), een Noorse toneelactrice, verwierf internationale faam met haar rol in Persona van Ingmar Bergman in 1967, en speelde daarna nog in verschillende andere films van de Zweedse regisseur, met wie ze een dochter had. Ze ging ook regisseren (Sofie, daarna Infidèle) en bleef steeds toneelspelen.

De Amerikaanse Elaine May (89) schreef en regisseerde haar eerste film A New Leaf in 1971, net als Mikey and Nicky en Ishtar, maar ze werd vooral bekend als scenarioschrijfster, met Heaven Can Wait (1978) en Primary Colors (1998), die allebei een Oscarnominatie opleverden. Ze schreef ook het scenario voor Tootsie.

