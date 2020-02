De Antwerpse filmmaker Anthony Nti heeft met zijn kortfilm 'Da Yie' de Grote Prijs van de Internationale Jury gewonnen op het internationaal kortfilmfestival van Clermont-Ferrand in Frankrijk. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zaterdagavond.

De voorbije maanden viel 'Da Yie', dat gedraaid is in Ghana, al in de prijzen tijdens de festivals van Gent en Leuven. De prent gaat over een vreemdeling die de opdracht krijgt om in Ghana kinderen te ronselen voor een risicovolle baan. Hij vindt er Prince en Mathilda, twee levendige kinderen, en brengt die naar zijn bende. Al snel begint hij zijn beslissing in twijfel te trekken, uit bezorgdheid over hoe dit het leven van de kinderen drastisch zou kunnen beïnvloeden.

Soetkin Verstegen ontving een speciale vermelding voor haar korte experimentele film 'Freeze Frame' die voor het Labo-programma werd geselecteerd, meldt het VAF voorts. 'Freeze Frame' is een Duits-Finse productie die op locatie in Duitsland werd gedraaid.

De 42ste editie van het Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand liep van 31 januari tot 8 februari 2020. Het is 's werelds belangrijkste festival op het vlak van korte films en brengt elk jaar meer dan 165.000 bezoekers en ruim 3.500 filmprofessionals naar de Franse stad.

De voorbije maanden viel 'Da Yie', dat gedraaid is in Ghana, al in de prijzen tijdens de festivals van Gent en Leuven. De prent gaat over een vreemdeling die de opdracht krijgt om in Ghana kinderen te ronselen voor een risicovolle baan. Hij vindt er Prince en Mathilda, twee levendige kinderen, en brengt die naar zijn bende. Al snel begint hij zijn beslissing in twijfel te trekken, uit bezorgdheid over hoe dit het leven van de kinderen drastisch zou kunnen beïnvloeden. Soetkin Verstegen ontving een speciale vermelding voor haar korte experimentele film 'Freeze Frame' die voor het Labo-programma werd geselecteerd, meldt het VAF voorts. 'Freeze Frame' is een Duits-Finse productie die op locatie in Duitsland werd gedraaid. De 42ste editie van het Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand liep van 31 januari tot 8 februari 2020. Het is 's werelds belangrijkste festival op het vlak van korte films en brengt elk jaar meer dan 165.000 bezoekers en ruim 3.500 filmprofessionals naar de Franse stad.