De komende twee weken is Gent het mekka voor de filmliefhebber, al komt dat niet enkel door het welbefaamde Film Fest. De laatste dagen van de hoofdactiviteiten loopt namelijk ook zusterfestival Courtisane, waarop heel wat onbekende parels de cinemazalen van Sphinx Cinema, Miry, Paddenhoek en KASKcinema zullen vullen.

Courtisane, dat in 2021 haar twintigste verjaardag viert, vindt plaats van 20 tot en met 24 oktober. Tijdens het hoofdprogramma zijn kortfilms en langspelers te zien van onder meer Chantal Akerman, Andy Warhol en Eric Baudelaire. Ook de revolutionaire, surrealistische kortfilm Meshes of the Afternoon van Maya Deren zal op het groot scherm te bezichtigen zijn.

Verder worden enkele artiesten in de bloemetjes gezet. Een daarvan is Sandra Lahire, radicaal-feministische filmmaker die een van de sleutelfiguren was in het experimentele Londense filmcircuit van de jaren '80 en '90. Haar werk behandelde thema's van intersectioneel feminisme over mentale gezondheid tot ecologische verwoesting in nucleaire tijden en voelt vandaag de dag nog steeds verrassend relevant aan. Ook ging ze van haar eerste tot haar laatste film in dialoog met de poëzie van Sylvia Plath. Een boeiend oeuvre waarin film, literatuur en maatschappelijk engagement elkaar ontmoeten. Zowel haar eigen werk als dat van artiesten in haar dichte omgevingen worden vertoond op Courtisane.

Ook in het retrospectief programma Out of the Shadows worden vrouwelijke filmmakers die meer erkenning verdienen uitgelicht. Specifiek wordt er ingezoomd op vier regisseuses uit de Arabische wereld: Atteyat Al-Abnoudy, Assia Djebar, Jocelyne Saab en Heiny Srour. Het zijn vier artiesten met heel uiteenlopende stijlen, maar toch zijn er enkele raakpunten. Allen zijn het pioneers in de Arabische filmwereld die onterecht over het hoofd gezien worden, en vaak bespreken ze gelijkaardige thema's als identiteit, onderdrukking en de sociale en politieke rol van vrouwen in de Arabische maatschappijen.

Het laatste artiestenduo dat een speciale vermelding verdient is C.W. Winter en Anders Edström, respectievelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en uit Zweden. Zelf noemen ze hun filmaanpak een 'topologische herwerking van het reële tot het fictieve'. De twee maken films waarin plot ondergeschikt is aan weerspiegelingen van het alledaagse leven, en centraal staat de communicatie tussen mens en natuur. Nog geen plannen op 23 oktober? Dan kan u gaan kijken naar The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin), een film van maar liefst acht uur lang waarin deze thema's uitgediept worden. Naast de vertoningen van hun eigen films, hebben Edström en Winter ook een programma gecureerd van verschillende films die 'tijd als ervaring' vanuit verschillende invalshoeken verkennen.

Het mag duidelijk wezen dat Courtisane heel wat moois biedt voor de avontuurlijke filmliefhebber. Tickets voor al het bovenstaande, en een volledige overzicht van wat er nog meer te zien is, vindt u op de website van het festival.

