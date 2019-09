Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, krijgt de kans om onder meer gespecialiseerde schoonmaakmachines en montagetafels voor pellicule aan te kopen. Daarvoor vraagt het archief 25.000 euro aan het brede publiek. De subsidie van de overheid blijkt niet te volstaan, klinkt het.

Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, beheert 3 miljoen documenten en 1 miljoen filmrollen. Die laatste onderhouden is peperduur, onder meer omdat je er heel specifiek materiaal voor nodig hebt, zoals schoonmaakmachines en montagetafels. Het nieuws dat de producent van zulke machines failliet is gegaan en haar stock te koop aanbiedt, is voor Cinematek dan ook een buitenkans.

Om die te kunnen kopen, is 25.000 euro nodig. Dat geld wil Cinematek bij elkaar krijgen via een crowdfunding, meldt De Standaard maandag. De krant citeert communicatieverantwoordelijke Johan Vreys, die het de 'ultieme kans' noemt 'om uniek materiaal te kopen'. De toestellen waarover het gaat, worden namelijk niet meer gemaakt door de digitalisering van de filmindustrie.

Om u een idee te geven van wat het archief met uw geld kan doen: veertig euro volstaat om enkele dozen te kopen om filmbobijnen in op te bergen, met achthonderd euro kan Cinematek een projectorlamp vervangen.

In De Standaard vertelt Vreys dat de huidige subsidie die Cinematek van de federale regering krijgt, 2,95 miljoen euro per jaar, niet volstaat. 'Er is geen investeringsbudget voor de aankoop van materiaal. Chronische onderfinanciering noopt tot creativiteit. De inzameling vergroot ook het draagvlak voor het belangrijke werk dat we hier doen: ons rijke archief bewaren en restaureren.'

