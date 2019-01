Cinema in regenboogkleuren: vier tips voor het Pinx-festival

ANCHOR AND HOPE

Carlos Marques-Marcet (do 31/1, 22.00)

De pitch: een lesbische vrouw die met haar partner een woonboot betrekt op de Londense grachten wil zich laten bezwangeren door een Spaanse vriend. Haar wederhelft betwijfelt of dat zo'n goed idee is.

Ga kijken, want dit is een aandoenlijke dramady over de moeilijke spreidstand tussen persoonlijke vrijheid en ouderschap.

Opvallend: hoewel het koppeltje wordt gespeeld door twee actrices uit Game of Thrones, Natalia Tena (Osha) en Oona Chaplin (Talisa Stark), wordt in Anchor and Hope geen druppel bloed vergoten.





KNIFE + HEART

Yann Gonzalez (za 2/2, 20.00)

De pitch: een producente van ondermaatse gayporno wil haar geliefde voor zich terugwinnen door zich op een iets artistieker verantwoord project te storten. En dan worden plots meerdere acteurs uit die film om het hoekje geholpen.

Ga kijken, want regisseur-scenarist Yann Gonzalez maakte van Knife + Heart een kitscherige, kinky thriller en liet zich daarvoor uitgebreid beïnvloeden door Brian De Palma.

Opvallend: Vanessa Paradis als wraakzuchtige pornoproducente. Nuff said.





CAN YOU EVER FORGIVE ME?

Marielle Heller (zo 3/2, 14.30)

De pitch: Lee Israel, een aan lagerwal geraakte celebritybiografe, zet met haar bezopen partner een zwendel in vervalste en gestolen brieven van film- en andere sterren op en krijgt de FBI achter zich aan.

Ga kijken, want Melissa McCarthy is nog eens écht hilarisch als de sjoemelende poezenliefhebster Lee Israel.

Opvallend:Can You Ever Forgive Me? is gebaseerd op de gelijknamige autobiografie van Israel, waarin ze haar misdaden in detail opbiechtte.





DIAMANTINO

Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt (zo 3/2, 20.00)

De pitch: de niet al te snuggere Portugese stervoetballer Diamantino - bezitter van twee oorbellen en van kussens waarop zijn eigen gezicht staat afgedrukt - wil de wereld verbeteren.

Ga kijken, want er doen, naast een CR7-lookalike, ook pluchen puppy's in mee. We herhalen: pluchen puppy's.

Opvallend: het regisseursduo tackelt hete hangijzers als de vluchtelingencrisis en de opkomst van het extreemrechtse populisme.