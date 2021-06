De Italiaanse filmmaker Marco Bellocchio, die op filmfestival van Cannes zijn jongste speelfilm, de documentaire Marx Can Wait, zal voorstellen, krijgt een Gouden Erepalm voor zijn vijf decennia lange carrière.

Deze onderscheiding, die in het verleden al werd toegekend aan onder meer Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo en Agnès Varda, is een eerbetoon aan de carrière van een 'grote meester van de Italiaanse cinema' die tegelijkertijd 'filmmaker, auteur en dichter' is, zo laat directeur van het festival Thierry Frémaux in een persbericht weten.

Met zijn documentaire, geselecteerd in de nieuwe rubriek 'Cannes Première', bedoeld voor ervaren regisseurs, blikt de 81-jarige Marco Bellocchio terug op de zelfmoord van zijn tweelingbroer, op 29-jarige leeftijd.

Deze onderscheiding, die in het verleden al werd toegekend aan onder meer Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo en Agnès Varda, is een eerbetoon aan de carrière van een 'grote meester van de Italiaanse cinema' die tegelijkertijd 'filmmaker, auteur en dichter' is, zo laat directeur van het festival Thierry Frémaux in een persbericht weten. Met zijn documentaire, geselecteerd in de nieuwe rubriek 'Cannes Première', bedoeld voor ervaren regisseurs, blikt de 81-jarige Marco Bellocchio terug op de zelfmoord van zijn tweelingbroer, op 29-jarige leeftijd.