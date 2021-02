De Canadese film- en theateracteur Christopher Plummer is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Plummer genoot vooral bekendheid voor zijn rol van kapitein Von Trapp in 'The Sound of Music'.

Het overlijden werd gemeld door zijn agent, ICM Partners.

In 2012 werd Plummer nog de oudste acteur die een Oscar won. Voor zijn rol in 'Beginners' kreeg hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Het was zijn eerste Ocar bovendien. In die film speelt hij een man die op hoge leeftijd uit de kast komt.

In 2018 werd hij de oudste acteur die ooit genomineerd werd voor een Oscar. Dat gebeurde nadat hij op het laatste moment de in opspraak geraakte Kevin Spacey had vervangen in 'All the Money in the World'.

'Chris was een uitzonderlijke man die zijn beroep heel erg liefhad en respecteerde, op een fantastische, wat ouderwetse manier, met zelfspot en de muziek van woorden', staat in het statement van Lou Pitt, die 46 jaar zijn manager was. 'Met zijn kunst en zijn menselijkheid raakte hij ons aller harten en zijn legendarische leven zal voor komende generaties blijven duren. Hij zal voor altijd bij ons zijn.'

Plummer werd geboren op 13 december 1927 - een vrijdag - als achterkleinzoon van een voormalig Canadees premier. Hij begon zijn carrière in zijn thuisland, om later een van de grote namen te worden in het National Theatre of England en The Royal Shakespeare Company.

Plummer begon zijn carrière dus als een theateracteur met specialisatie in Shakespeare, maar de rol als Von Trapp zette hem op een ander spoor. In gesprek met Knack Focus zei hij dat Von Trapp spelen veel moeilijker was dan King Lear of Hamlet.

Hij overleed na een val vredig thuis, in Connecticut. Zijn vrouw Elaine Taylor, met wie hij 53 jaar getrouwd was, zat aan zijn zijde, aldus ICM Partners. Zijn dochter Amanda is ook actrice.

