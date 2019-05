Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in de Star wars-saga, is op 74-jarige leeftijd thuis overleden in Texas. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Peter Mayhew werd in mei 1944 geboren in Londen en veel later, in 2005, genaturaliseerd tot Amerikaan. Aanvankelijk werkte hij als portier, tot hij in 1977 zijn eerste filmrol beet had. Mayhew was langer dan twee meter en had grote voeten, waardoor hij een minotaurus mocht spelen in de film Sinbad and the eye of the tiger.

Ook George Lucas was op zoek naar een acteur met lengte die Chewbacca kon spelen in de eerste Star wars-film, ook wel bekend als A new hope (1977). Hij benaderde eerst David Prowse, die uiteindelijk de rol van Darth Vader zou krijgen, en daarna Mayhew. Die zou Chewbacca uiteindelijk vertolken in de hele originele trilogie (met ook The Empire Strikes Back en Return of the Jedi) alsook in de prequel Revenge of the Sith en de sequel The Force Awakens. Na die laatste film uit 2015 moest Mayhew vervangen worden vanwege gezondheidsproblemen.

Peter Mayhew had behalve in Star Wars nog kleinere rollen, onder meer in het gameprogramma Identity en de horrorfilm Terror (1978).