De Australische actrice Cate Blanchett wordt voorzitter van de jury op het 77ste filmfestival van Venetië, dat in september plaatsvindt. Eerder nam ze die taak ook al op zich in Cannes.

Enkele dagen nadat het festival van Cannes Spike Lee als juryvoorzitter lanceerde is het nu aan de concurrentie uit Venetië om een grote naam aan te kondigen. De keuze voor de 77ste editie van het Italiaanse filmfestival viel op Cate Blanchett.

De Australische actrice brengt naar eigen zeggen 'elk jaar' een bezoek aan Venetië en telkens weet het festival haar te verrassen, zegt ze in een persbericht. 'Venetië is een van de aantrekkelijkste filmfestivals van de wereld. Het stimuleert de cinema in al zijn vormen.'

Blanchett, bekend van films als Elizabeth: The Golden Age, Babel, Blue Jasmine en I'm Not There, heeft twee Oscars, drie BAFTA's, drie Golden Globes en nog een rist andere prijzen op haar schouw staan. Op het festival van Venetië werd ze in 2007 al eens gelauwerd voor haar vertolking van Bob Dylan in I'm Not There. Twee jaar geleden nam ze ook al het voorzitterschap van het festival van Cannes op zich. Toen leidde ze ook een protest met ruim tachtig andere actrices en activistes tegen seksueel geweld in de filmindustrie.

Het filmfestival van Venetië vindt plaats van 2 tot en met 12 september 2020.

