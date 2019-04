Mexicaanse regisseurs als Iñárritu, Cuarón en Del Toro zijn brave verhaaltjesvertellers vergeleken met hun landgenoot Carlos Reygadas. Het Mooov-festival pakt uit met zijn metafysische auteursfilm Nuestro tiempo.

Een consensus over Carlos Reygadas is niet voor morgen. Zijn films zijn daar te compromisloos en radicaal esthetisch voor. Typerend voor de Tarkovski van Mexico is wat hem in 2012 overkwam tijdens het festival van Cannes: het wondermooie Post tenebras lux werd toen uitgejouwd maar viel ook in de prijzen.

...