Le jeune Ahmed van de broers Dardenne wordt in de internationale filmpers met gemengde gevoelens onthaald. De voornaamste kritiek is dat de regisseurs te weinig inzicht bieden in wat het hoofdpersonage, een jonge radicale moslim, drijft.

Maandagavond is Le jeune Ahmed, de nieuwe film van Jean-Pierre en Luc Dardenne, in wereldpremière gegaan op het festival van Cannes. De Belgische broers zijn voor de achtste keer op de Croisette en mikken op hun derde Gouden Palm, na Rosetta (1999) en L'enfant (2005).

De meeste internationale critici zetten Le jeune Ahmed, over een moslimjongen die radicaliseert, neer als een urgente en goed doordachte thriller, maar niet noodzakelijk hun beste werk.

Zo geeft een filmcriticus van The Guardian drie sterren aan de film en prijst ze de vertolking van hoofdrolspeler Idir Ben Addi, maar vindt hij dat 'de subtiliteit [...] teniet wordt gedaan door een hectisch en dramatische achtervolgingssequentie, die de regisseurs hebben gedraaid met het oog op een groots einde.' Over dat einde is de recensent van Variety matig enthousiast: 'Het voelt alsof de Dardennes niet wisten hoe hun film af te ronden en daarom een gehaaste oplossing inbrachten die niet volgt op wat daarvoor is gebeurd.Tenzij je begint te denken vanaf het begin van hun carrière. In dat geval is de catharsis wel consistent.'

'De broers Dardenne vermijden rigoureus melodrama in hun verhaal', schrijft Screen Daily. De regisseurs vertellen traditioneel ook weinig over de psychologische drijfveren van hun personages, iets waar de journalist die voor The Hollywood Reporter ging kijken het moeilijk mee heeft. 'We weten niet wat Ahmed gedreven heeft. [...] Maar als de Dardennes ons niet kunnen vertellen hoe jongens als hij op het pad naar geweld belanden en dan tonen dat niets - geen deradicaliseringsprogramma, geen moederliefde [...] - hem kan veranderen, wat worden we dan verondersteld over hem te voelen? Uiteindelijk voelt Le jeune Ahmed aan als een pijnlijk schouderophalen, weliswaar elegant gemaakt, maar een uiting van deugd en empathie die meer symbolisch dan gemeend is.'

De criticus van Indiewire ten slotte noemt Le jeune Ahmed 'een minder werk' van de Dardennes, maar ook een film met 'veel inzichten'. 'De Dardennes vertellen dit soort moraliteitsfables op automatische piloot, maar zijn zo'n precieze verhalenvertellers dat zelfs een minder werk 'manages to deliver these showdowns riddled with real-world connotations'. [...] Bij vlagen kan je hen praktisch aan de touwtjes zien trekken, maar ze zijn zulke experts-poppenspelers dat het makkelijk te negeren is.'