Bryan Singer opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik

Verschillende mannen beschuldigen regisseur Bryan Singer van seks met minderjarigen en verkrachting. Dat schrijft het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic na Singers handel en wandel een jaar te hebben onderzocht.

Singer, bekend van films als The Usual Suspects, X-Men en recent nog Bohemian Rhapsody, zeult al jaren een kwalijke reputatie met zich mee. De cineast zou gedrogeerd op de set hebben gestaan na het nemen van te veel pijnstillers en wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag.

Zo beschuldigde een man uit Seattle Singer er vorig jaar van hem in 2003 te hebben verkracht. De getuigenis kwam er enkele dagen nadat Singer op moest stappen als regisseur van Bohemian Rhapsody, maar die twee gebeurtenissen hebben volgens de officiële communicatie van producent 20th Century Fox niks met elkaar te maken. Toch was Stacey Snider, de CEO van 20th Century Fox, volgens The Atlantic vooraf bezorgd over Singers betrokkenheid bij de film.

Oude en nieuwe verhalen

The Atlantic beweert met vijftig mensen te hebben gesproken en rakelt een aantal oude verhalen weer op. Daarbij zitten ook dat van Michael Egan, die Singer in 2014 beschuldigde van verkrachting en zijn klacht in onduidelijke omstandigheden weer terugtrok, en voormalig ER-acteur Anthony Edwards.

The Atlantic laat daarnaast naar eigen zeggen ook vier mannen aan het woord die nog nooit hun verhaal vertelden aan de pers. Twee van hen, in het artikel Eric en Andy genoemd, beweren dat Singer seks met hen had toen hijzelf in de dertig was en zij respectievelijk zeventien en vijftien jaar. In het artikel staan er ook beschuldigingen van verkrachtingen, onder meer van iemand met de schuilnaam Ben: 'Hij stak zijn handen in je broek zonder reden. Hij was een roofdier, dat mensen alcohol en drugs gaven om vervolgens seks met hen te hebben. Het was een ik-hou-je-in-bedwang-en-verkracht-je-situatie.'

De advocaat van Singer liet inmiddels weten dat de regisseur nooit gearresteerd werd of beschuldigd werd van een misdaad. Hij ontkent daarnaast dat de regisseur seks heeft gehad met minderjarigen. Singer zelf maakt zich inmiddels op voor de opnames van Red Sonja, een film over een overlever van seksueel geweld, en dweilt met Bohemian Rhapsody de awardshows af. Of de Oscarkansen voor film, die dinsdag nog vijf nominaties pakte, gaaf blijven na deze beschuldigingen, is nog maar de vraag.