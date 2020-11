De Britse acteur David Charles Prowse is op 85-jarige leeftijd overleden. De voormalige bodybuilder is vooral bekend geworden door zijn rol als Darth Vader in Star Wars.

De Britse acteur David Charles Prowse is op 85-jarige leeftijd overleden. De voormalige bodybuilder is vooral bekend geworden door zijn rol als Darth Vader in Star Wars, zo heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld.

De acteur was eerder in Groot-Brittannië al bekend als de 'Groene Kruis Man' die tien jaar lang in talrijke ideële reclamefilmpjes de verkeersveiligheid van vooral kinderen bevorderde. Hij was met name op die rol, voor het Nationale Verkeersveiligheidscomité, erg trots. Hij kreeg er ook een koninklijke onderscheiding voor, aldus de BBC die zijn agent Thomas Bowington aanhaalde.

De circa twee meter lange Prowse was bodybuilder en gewichtheffer tot hij in 1967 zijn eerste rol speelde in een James Bondfilm. Prowse was Frankensteins Creature in de film 'Casino Royale'. Hij keerde in andere films ook als Frankenstein terug.

Prowse acteursloopbaan duurde ongeveer een halve eeuw. Hij speelde ook in series zoals 'The Saint', 'Space 1999' en 'Doctor Who'.

Regisseur George Lucas zag Prowse lijfwacht spelen in de film 'Clockwork Orange' (Stanley Kubrick, 1971) en vroeg hem voor de rol van Darth Vader in 'Star Wars' waarvan de eerste rolprent in 1977 uitkwam. Zijn stem werd echter niet gebruikt voor zijn rol, die werd door anderen ingesproken. Prowses accent uit het westen van Engeland zou de filmmakers hebben afgeschrikt.

De acteur overleed na een korte ziekte.

