Britse acteur Michael Caine (88) stopt

De film "Best Sellers", vorige maand uitgebracht in de VS, is zijn laatste, zei Michael Caine zaterdag in een radioprogramma van de BBC. Het 88-jarige Britse icoon heeft dat besluit onder meer genomen omdat zijn gezondheid te wensen overlaat. 'Ik heb problemen met mijn ruggengraat en dat trekt door naar mijn benen. Ik kan daardoor niet goed lopen.'