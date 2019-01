Brad Pitt speelt in 'Ad Astra' een autistische ingenieur. En dat doet hij 'echt fantastisch'

Twee jaar geleden, tijdens interviews voor zijn magnifieke jungleavontuur The Lost City of Z, vergeleek regisseur James Gray zijn komende project, Ad Astra, met Heart of Darkness, de klassieke roman van Joseph Conrad die Francis Ford Coppola als vertrekpunt gebruikte voor Apocalypse Now. In 2013, toen hij met het historische melodrama The Immigrant een gooi naar de Gouden Palm deed, verraadde Gray al dat hij plannen had voor een sf-film, geïnspireerd op zijn favoriete sf-film, 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Voorzover de combinatie van die twee van de pot gerukt lijkt, heeft hij dus toch een beetje zelf gezocht.

Ad Astra gaat over een autistische ingenieur op zoek naar zijn vader die twintig jaar eerder verdween tijdens een ruimtereis, op zoek naar sporen van intelligent leven op Neptunus. De hoofdrol is voor Brad Pitt, die met zijn productiebedrijf Plan B Entertainment zowel The Lost City of Z als Ad Astra ondersteunde. 'Na The Lost City of Z vroeg Pitt wat mijn plannen waren. Ik vertelde hem over Ad Astra. Hij zei: "Ik wil meedoen." Dus doet hij mee. En hij is fantastisch. Ik weet niet hoe de wereld de film zal onthalen - dat weet je nooit - maar Pitt speelt echt fantastisch', bezwoer Gray ons tijdens het filmfestival van Marrakech.

Andere rollen gingen naar Tommy Lee Jones, Ruth Negga en Donald Sutherland. Het beste nieuws is misschien nog dat Gray voor zijn ruimte-epos opnieuw in zee gaat met cameraman Hoyte van Hoytema, de Zweedse Nederlander die van Let the Right One In, Interstellar, Spectre en Dunkirk visueel verbluffende films maakte. Van Hoytema en Gray trokken voor The Lost City of Z door het regenwoud met 35 mm-camera's. 'Dat was fysiek loodzwaar', zucht Gray. 'Ik dacht dat ik het ons deze keer fysiek gemakkelijker had gemaakt maar dat viel zwaar tegen. Ik ga me moeten reppen om Ad Astra tegen mei klaar te hebben. Ik moet nog meer dan zeshonderd opnames controleren en aanduiden of er geen rode vlekjes in de hoek van het beeld zitten, zulke dingen. Dat zijn dagen van 12 tot 15 uur.' Als Ad Astra ook maar een beetje in het verlengde ligt van zijn The Lost City of Z, Two Lovers of We Own the Night is het een van de films van het jaar.