Quentin Tarantino flitste hem net nog terug naar de sixties. Nu katapulteert James Gray hem de toekomst in. Ground control to major Pitt: 'Ik wéét dat de film ook anderen zal aanspreken. Ik weetalleen niet hoeveel anderen.'

Het zijn drukke tijden voor Brad Pitt, en daarmee doelen we niet op de privéperikelen met zijn ex Angelina Jolie. Met zijn rol van stuntdouble Cliff Booth in Quentin Tarantino's Once upon a Time in... Hollywood heeft Pitt eindelijk nog eens een dikke hit te pakken, en daar hoopt de inmiddels 55-jarige blonde filmgod met Ad Astra een succesvol vervolg aan te breien. Voor én achter de camera.

