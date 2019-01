Bohemian Rhapsody en Green Book grote winnaars Golden Globes, Girl verliest van Roma

Acteur Rami Malek, die zanger Freddie Mercury speelt in de film, won de prijs voor beste acteur. De film 'Green Book' werd bekroond als beste komedie.

De zwart-witfilm 'Roma' van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón heeft de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film gekregen. 'Girl', de debuutfilm van de Belgische regisseur Lukas Dhont, viel in die categorie naast de prijzen.

Cuarón won ook de Golden Globe voor beste regie voor 'Roma'. Hij was daarnaast genomineerd voor de prijs voor beste scenario, maar die ging uiteindelijk ook naar 'Green Book'. 'Roma' is een familieportret over het leven van een dienstmeisje in het Mexico van de jaren zeventig. In de categorie voor beste niet-Engelstalige film waren naast 'Roma' en 'Girl' ook 'Shoplifters' van Japanner Hirokazu Koreeda, 'Capernaum' van de Libanese Nadine Labaki en 'Never look away' van Duitser Florian Henckel von Donnersmarck genomineerd.

De genomineerden en winnaars (dikgedrukt) in de belangrijskte categorieën:

Beste film, drama

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Beste film, musical of komedie

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Beste acteur in een film, drama

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Beste actrice in een film, drama

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Beste acteur in een film, musical of komedie

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie

Beste actrice in een film, musical of komedie

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Beste film, niet-Engelstalig

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

Beste film, animatie

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spiderman: Into the Spiderverse

Beste regisseur, film

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Beste tv-serie, drama

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Beste tv-serie, musical of komedie

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel