Vanaf 9 juni kunnen we weer naar de bioscoop en naar het theater. Het Overlegcomité heeft volgens VRT NWS een akkoord bereikt over een resem versoepelingen vanaf begin juni, en daar horen cinema- en theaterzalen bij.

Vanaf 9 juni mogen bioscopen opnieuw de deuren openen, nadat ze meer dan zes maanden dicht moesten blijven. Ook theaters mogen vanaf dan weer bezoekers ontvangen. Dat kon voorlopig alleen als er een testevenement werd aangevraagd.

De capaciteit van zowel cinema's als theaters wordt beperkt tot maximaal 200 mensen (binnen), of 400 mensen (buiten). Het is nog niet duidelijk of bezoekers in de zaal mogen eten en drinken, en of de afstands- en mondmaskerregels in acht gehouden moeten worden. (Belga)

