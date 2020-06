Queen B heeft een videoteaser van haar visuele album 'Black Is King' gedeeld. De plaat is gebaseerd op de muziek van het soundtrackalbum 'The Lion King: The Gift'.

Het visuele album 'Black Is King' is niet alleen geschreven door Beyoncé, maar ze is ook de producer en de regisseur van de film. De zangeres deelde al eerder de song 'Black Parade' met het grote publiek, maar op 31 juli zal de volledige plaat te zien en te horen zijn op de steamingdienst Disney+. Ook haar man Jay-Z en haar dochter Blue Ivy Carter hebben naast vele andere artiesten, zoals Kendrick Lamar en Childish Gambino, aan het album meegewerkt.

'Black Is King' is gebaseerd op de muziek van het soundtrackalbum 'The Lion King: The Gift', de live-action versie van de populaire animatiefilm die vorig jaar in alle cinemazalen te zien was. In die film werkte ze niet alleen mee aan enkele songs, maar ze sprak er ook de stem van het personage Nala in.

'De film viert de veerkracht en cultuur van zwarte mensen en belicht de schoonheid van de traditie en de zwarte uitmuntendheid', schrijft Disney in een persmededeling. 'Het is een een informatief, constructief en tijdloos verhaal over een hereniging van culturen en gedeelde overtuigingen. Het visuele spektakel laat zien hoe de meest gebroken mensen een buitengewoon geschenk en een doelgerichte toekomst kunnen hebben.'

De film gaat in wereldpremière op 31 juli op de steamingdienst Disney+. 'Een verhaal over jonge koningen en koninginnen op zoek naar hun eigen kronen', klinkt het.

Het visuele album 'Black Is King' is niet alleen geschreven door Beyoncé, maar ze is ook de producer en de regisseur van de film. De zangeres deelde al eerder de song 'Black Parade' met het grote publiek, maar op 31 juli zal de volledige plaat te zien en te horen zijn op de steamingdienst Disney+. Ook haar man Jay-Z en haar dochter Blue Ivy Carter hebben naast vele andere artiesten, zoals Kendrick Lamar en Childish Gambino, aan het album meegewerkt. 'Black Is King' is gebaseerd op de muziek van het soundtrackalbum 'The Lion King: The Gift', de live-action versie van de populaire animatiefilm die vorig jaar in alle cinemazalen te zien was. In die film werkte ze niet alleen mee aan enkele songs, maar ze sprak er ook de stem van het personage Nala in. 'De film viert de veerkracht en cultuur van zwarte mensen en belicht de schoonheid van de traditie en de zwarte uitmuntendheid', schrijft Disney in een persmededeling. 'Het is een een informatief, constructief en tijdloos verhaal over een hereniging van culturen en gedeelde overtuigingen. Het visuele spektakel laat zien hoe de meest gebroken mensen een buitengewoon geschenk en een doelgerichte toekomst kunnen hebben.'De film gaat in wereldpremière op 31 juli op de steamingdienst Disney+. 'Een verhaal over jonge koningen en koninginnen op zoek naar hun eigen kronen', klinkt het.