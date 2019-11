Netflix gaat een vervolg breien aan de Beverly Hills Cop-franchise met Eddie Murphy. Dat verandert voorlopig niets voor Adil El Arbi en Bilall Fallah, de Belgische regisseurs die al een tijd worden gekoppeld aan de sequel.

Niet Paramount, maar Netflix gaat de vierde aflevering in de Beverly Hills Cop-reeks maken. Dat staat te lezen op de Amerikaanse filmwebsite Deadline. De streamingdienst heeft ook een optie genomen op een mogelijk vijfde deel.

Wanneer de opnames beginnen, is nog onbekend, maar het staat wel vast dat Eddie Murphy, de hoofdacteur in de drie vorige Beverly Hills Cop-films, opnieuw de rol van detective Axel Foley op zich neemt. Ook producer Jerry Bruckheimer zou zeker aan boord blijven. Netflix en Murphy halen de banden al een tijdje aan. Zo is Murphy te zien in Dolemite is My Name op de streamingdienst en werkt hij volgens insiders aan een terugkeer naar zijn roots als stand-upcomedian voor een special op Netflix.

Deadline zegt niets over de betrokkenheid van Adil El Arbi en Bilall Fallah. De Belgische regisseurs van Image, Black en Patser worden al meer dan drie jaar in één adem genoemd met Beverly Hills Cop 4. Volgens hun manager Sophie Tijhuis is er voorlopig niets veranderd aan hun situatie. 'Adil en Bilall waren in de running, zoals dat dan in Hollywood heet, en dat zijn ze nog steeds. Ze hebben wel nog geen contract getekend, maar de plannen liggen klaar op het schap.' Het regisseursduo heeft nu trouwens andere katten te geselen: hun volgende film Bad Boys for Life, met Will Smith in de hoofdrol, komt op 17 januari 2020 in de bioscoop.